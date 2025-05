Global Project Manager ERP D365: Offerta per Cliente Finale

Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!



Titolo del lavoro: Global Project Manager ERP D365 – Cliente Finale



Azienda: Montreal Associates



Luogo: Milano

Montreal Associates è alla ricerca di un Global Project Manager ERP D365 da inserire in un importante cliente finale a Milano. Se hai una solida esperienza nella gestione di progetti ERP, competenze comprovate in Microsoft Dynamics 365 e una forte attitudine al problem-solving, questa è l’opportunità che fa per te!

Requisiti principali:

Esperienza significativa in gestione di progetti ERP, preferibilmente D365

Ottima conoscenza delle metodologie Agile e Waterfall

Capacità di coordinare team internazionali e gestire stakeholders

Laurea in discipline affini e fluente in inglese

Se sei pronto a dare un impulso alla tua carriera e desideri lavorare in un ambiente dinamico e innovativo, non perdere tempo! Scopri di più e candidati subito per unirti al nostro team.