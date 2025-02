Glielo invio con il bracco di Elodie

Geppi Cucciari ha lanciato un messaggio a Giorgia Meloni durante il Festival di Sanremo, dove è co-conduttrice. Quando le è stato chiesto se volesse mandare un bacio alla premier, la comica ha risposto: “Glielo mando con il braccio di Elodie”, tirando in ballo il commento della cantante che aveva affermato di non votare Meloni nemmeno in situazioni estreme. Cucciari ha così ripreso le parole di Elodie per esprimere la sua posizione in modo ironico.

La comica si esibirà nella quarta serata di Sanremo, insieme a Mahmood e Carlo Conti. Il generale Roberto Vannacci ha anche commentato le dichiarazioni di Elodie, sostenendo che la libertà di voto è fondamentale e che non si dovrebbe forzare nessuno verso un voto obbligato. In conferenza stampa, Cucciari ha parlato di diversi temi legati al festival e ha ricevuto un omaggio floreale dal sindaco di Sanremo, il quale scherzando ha detto che le regalava fiori perché era “raccomandata”. Cucciari ha risposto con umorismo, dichiarando di essere raccomandata dal buon senso.

Parlando dei suoi abiti per il festival, ha affermato di voler indossare con dignità e eleganza, pur esprimendo un certo disagio nei confronti degli abiti lunghi che non considera la sua “dimensione naturale”. Ha espresso anche la sua gioia per partecipare all’evento e un pensiero affettuoso per sua madre, che non potrà vederla sul palco. Riguardo alla collega Katia Follesa, ha espresso ammirazione per il suo lavoro, rimarcando l’importanza del rispetto reciproco tra colleghe.