“Gliel’ha regalata davvero” Matteo Berrettini in lacrime per Massimo, il gesto straordinario che ha sorpreso il pubblico

Matteo Berrettini ha toccato il cuore del pubblico di C’è Posta per Te durante un’incontro toccante, in cui ha offerto conforto a Massimo, un padre in lutto. Nella puntata del 18 gennaio, il tennista, attualmente al 34° posto nella classifica ATP, ha risposto alla richiesta di Andrea, figlio di Massimo e grande ammiratore del campione, desideroso di regalare al padre un momento speciale in un periodo difficile segnato dalla perdita della moglie.

Massimo ha affrontato un duro lutto dopo la morte della moglie, avvenuta a settembre 2023, dopo una lunga battaglia contro una grave malattia. Questo incontro è stato carico di emozione e umanità, poiché Berrettini ha mostrato una grande sensibilità nei confronti della famiglia. Durante l’incontro, il tennista si è commosso, dimostrando il suo lato vulnerabile. Le sue parole di conforto, come “Un passetto alla volta”, hanno sottolineato l’importanza di mantenere i ricordi felici e condividere il dolore con i propri cari.

Un momento particolarmente toccante è stato quando Andrea ha mostrato a Berrettini un tatuaggio dedicato alla madre. Alla fine dell’incontro, Berrettini ha regalato a Massimo una racchetta con cui ha vinto la Coppa Davis, simbolo di speranza e nuovi inizi. Insieme al dono, un biglietto e un aiuto economico rappresentavano un sostegno materiale e morale per la famiglia. L’episodio ha evidenziato come lo sport possa fungere da veicolo di umanità e solidarietà, creando un momento indimenticabile per tutti.