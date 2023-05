Glicine fritto, la ricetta diventa virale e il mistero dell’intossicazione alimentare

Carlotta Perego non ha fatto in tempo ad assaporare il successo del suo ultimo video sul glicine fritto che è finita in ospedale. Ma come ha tenuto a precisare sui propri profili social, le due cose non sarebbero collegate. Ma andiamo per gradi.

I profili TikTok e Instagram di Cucina Botanica, gestiti da Carlotta Perego, nei giorni scorsi sono diventati entrambi molto popolari perché un video di una sua ricetta è diventato virale: quella sul glicine fritto. “Una ricetta di una semplicità imbarazzante, ma che stupisce sempre tutti”, ha assicurato cucinandolo.

Come riportato da Il Fatto Quotidiano, sotto al video sul glicine fritto sono stati pubblicati tantissimi commenti.

“Da chi ironizza (“L’esempio pratico che fritto è buono tutto!“), ad alcuni vip (come la cantante Noemi, a Sanremo 2021 proprio con ‘Glicine’) fino a qualcuno che l’ha duramente criticata. “Stai mettendo a rischio la salute di tante persone! Quando fai dei video del genere, su piante con una percentuale di tossicità in alcune zone, devi essere molto precisa su quello che dici! IL GAMBO È TOSSICO MA ANCHE E SOPRATTUTTO I SEMI DENTRO IL FIORE!”, ha scritto una utente. E un’altra: “Ragazzi il glicine è tossico, in grandi quantità è vero, ma comunque meglio evitare… Provate la stessa ricetta con i fiori di acacia, completamente innocui e buonissimi!“.

Glicine fritto, Carlotta Perego spiega: “Intossicazione ma non a causa del glicine”

Per questo motivo quando Carlotta Perego è finita all’ospedale per un’intossicazione alimentare in molti hanno dato la colpa al glicine.

“Amici stasera ho avuto un’intossicazione alimentare allucinante. Ho mangiato delle cose normalissime per cena, onestamente non so che dirvi perché ho iniziato subito a stare malissimo. È stata la sera più brutta della mia vita”.

La stessa ragazza è stata così costretta a precisare:

Ragazzi chiariamo una cosa, dato che qualcuno mi sta scrivendo questo. Il glicine l’ho mangiato 10 giorni fa (ho filmato il video diversi giorni prima di pubblicarlo). Come si può avere un’intossicazione per qualcosa mangiato 10 giorni prima? Non si può. È stato qualcosa che ho mangiato o bevuto ieri sera a cena, anche perché ho iniziato a stare male proprio MENTRE finivo di mangiare”.

Nel dubbio, nel video sul glicine fritto la Perego ha aggiunto un piccolo discaimer: “Solo i fiori di glicine si possono mangiare. Attenzione ai rami più grossi e ai semi, quelli NON sono commestibili“. Insomma, fate attenzione.