Glicemia e Melanoma: Nuove Scoperte per la Prognosi

I livelli di glicemia nel sangue possono predire la prognosi di pazienti con melanoma metastatico sottoposti a immunoterapia. Uno studio condotto da Paolo Ascierto, direttore dell’Unità di Oncologia Melanoma dell’Istituto Pascale di Napoli, rivela che una glicemia elevata, anche in assenza di diabete, è associata a una sopravvivenza significativamente ridotta. Questo studio è stato presentato durante il meeting annuale dell’American Society of Clinical Oncology a Chicago.

La ricerca ha coinvolto 1.079 pazienti non diabetici trattati con inibitori dei checkpoint immunitari. I livelli di glucosio nel sangue sono stati misurati su tre campioni nelle due settimane precedenti l’inizio del trattamento, stabilendo una soglia di 93,33 mg/dL. I risultati mostrano che i pazienti con glicemia bassa hanno una sopravvivenza globale mediana quasi doppia rispetto a quelli con glicemia elevata (27,7 mesi contro 14,5 mesi).

Inoltre, si è osservata una correlazione positiva tra glicemia e livelli di Interleuchina-6, un biomarcatore dell’infiammazione. L’analisi di RNA ha rivelato un’associazione tra glicemia e geni legati all’infiammazione e alla regolazione del ciclo cellulare.

Le implicazioni del progetto potrebbero influenzare la gestione clinica dei pazienti, poiché una glicemia alta è associata a un rischio maggiore di risposta negativa all’immunoterapia. Sebbene lo studio non esplori gli effetti di interventi sulla glicemia, si ipotizza che modifiche di stile di vita e interventi dietetici possano migliorare l’efficacia del trattamento. Ulteriori ricerche sono necessarie per confermare questi risultati e per valutare strategie terapeutiche mirate.

