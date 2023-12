Gli uomini capiscono i cani guardandoli: lo rivela uno studio

Gli uomini capiscono cosa pensano i cani guardandoli: è ciò che rivela uno studio. Vediamo insieme come fanno le persone.

Chi condivide la propria vita con un amico a quattro zampe riesce a comprendere ciò che vuole e ciò che non vuole la propria palla di pelo guardando i suoi gesti. Infatti sappiamo benissimo che i cani comunicano attraverso i gesti e la “parola”.

Tuttavia molte persone pensano di riuscire a capire il proprio cane cosa stia pensando semplicemente guardandolo. Se ciò potrebbe sembrarti strano, secondo alcuni scienziati non lo è. Vediamo insieme nel seguente articolo perché secondo gli esperti gli uomini possono capire cosa pensano i cani.

Gli uomini capiscono cosa pensano i cani guardandoli

Riconoscere le emozioni dalle espressioni facciali è molto importante per la comunicazione non verbale presente tra noi e il nostro amico a quattro zampe. Abbiamo imparato che Fido riesce anche osservando il nostro viso a comprendere il nostro umore e le nostre emozioni.

Ma possiamo fare lo stesso noi con il nostro amico a quattro zampe? Molte persone che condividono la propria vita con un cane spesso riescono a comprendere ciò che vuole dire il proprio amico peloso solo guardandolo.

Ciò non è solo un pensiero di coloro che vivono da molti anni con il proprio amico a quattro zampe, ma è un pensiero che presentano anche gli esperti. Infatti un nuovo studio suggerisce che gli esseri umani possono leggere le espressioni facciali dei cani e capire ciò che “dicono”.

Lo studio svolto dalla George Washington University suggerisce infatti che l’uomo può leggere il volto del cane, nello specifico l’essere umano riesce a leggere le espressioni facciali dei volti dei cani che presentano un unico colore.

Infatti, spiegano gli esperti, dalla ricerca è emerso che potrebbe risultare difficile capire cosa sta pensando un cane che presenta una faccia multicolore. Inoltre dallo studio è emerso che la maggior parte delle persone avevano più probabilità di leggere i volti dei cani che avevano dai 2 ai 7 anni.

Ciò perché, hanno scoperto gli esperti, i cani adulti erano meno espressivi, molto probabilmente perché i loro umani già li conoscevano bene. Secondo l’esperto Erickson, tale studio è molto importante in quanto se noi leggiamo il loro volto e i cani riescono a leggere il nostro, il legame uomo-animale può rafforzarsi.

Espressioni facciali del cane: ecco cosa ti possono dire

Vediamo quali sono le espressioni facciali del cane che possiamo comprendere solo guardandolo? Scopriamole qui di seguito.

Sorride

Ci siamo sempre chiesti se i cani sorridano, soprattutto quando notiamo davvero il sorriso in loro. Bene allora, se il tuo cane tira indietro le labbra, alza le sopracciglia significa che sta sorridendo e se scodinzola anche, significa che è felice.

Accigliato

Quando il nostro amico a quattro zampe ha gli occhi spalancati, da testa chinata, la bocca rilassata e le orecchie appiattite, significa che è preoccupato di come potrebbe reagire il suo umano a ciò che ha fatto e che non doveva fare, potrebbe anche essere un cane triste sempre per lo stesso motivo.

Arrabbiato

Se il cane è arrabbiato o tendente all’aggressività, avrà sicuramente le orecchie appiattite. Oltre alla posizione delle orecchie noteremo nella nostra palla di pelo anche la metà anteriore del corpo abbassata e i denti scoperti.

Inoltre il cane potrebbe anche ringhiare. In questo caso non è una buona idea avvicinarsi a Fido se presenta tutti questi comportamenti.

Inclina la testa

L’inclinazione della testa del cane è una delle espressioni facciali che possiamo osservare molto frequentemente nel nostro amico peloso e che suscita in noi un grande amore.

Solitamente tale espressione indica che il cane è concentrato sul suo umano e sta cercando di comprendere ciò che sta dicendo.