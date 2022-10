Gli ultimi vincitori del Grande Fratello Vip scendo in campo in supporto di Marco Bellavia

Il trattamento subìto da Marco Bellavia al Grande Fratello Vip è diventato a tutti gli effetti un caso. A scendere in campo in suo supporto sono stati anche due che il Grande Fratello Vip lo conoscono molto bene, dato che ci hanno vissuto per sei mesi e ne sono usciti vincitori. Sto ovviamente parlando di Jessica Selassié, vincitrice dell’ultima edizione e di Tommaso Zorzi, che ha trionfato nella penultima edizione.

Entrambi i vincitori hanno manifestato la propria indignazione su Instagram in maniera pubblica.

Jessica Selassié lo ha fatto condividendo un post di Trash Italiano in cui sono state elencate tutte le brutture che Marco Bellavia è stato costretto a sentire. “Schifo! Squalifica immediata di questi bulli“, il suo commento. Fra i citati artefici delle brutture ci sono Ginevra Lamborghini, Wilma Goich, Gene Gnocchi, Giovanni Ciacci, Carolina Marconi, Gegia, Elenoire Ferruzzi e Patrizia Rossetti.

Anche Tommaso Zorzi ha detto la sua ricordando un momento del suo Grande Fratello Vip in cui ha confessato ad Elisabetta Gregoraci di aver sofferto di attacchi di ansia.

“La salute mentale è salute, la superficialità è complice della sofferenza”; “Marco Bellavia mi permetto di parlare a nome di tutto il cast del nostro GFVip 5: se hai bisogno noi ci siamo, come abbiamo sempre fatto lì dentro”.