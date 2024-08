Gli uccelli e gli atomi: un’analisi comparativa del volo

Ecco il testo tradotto in italiano:

Una recente ricerca pubblicata sulla rivista Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment sta suscitando dibattiti all’interno dei gruppi di zoologia, fisica e ornitologia in tutto il mondo.

Questa ricerca, guidata da David Martin, dell’università di Chicago, afferma che gli uccelli possono essere considerati simili agli atomi, poiché il loro movimento e il loro comportamento in volo possono essere spiegati con alcune regole fisiche usualmente utilizzate nella meccanica quantistica.

Il campo di studio che analizza il movimento degli uccelli mentre formano uno stormo è quello che cerca di prevedere il movimento collettivo degli animali, che in passato ha raggiunto dei progressi notevoli tramite l’applicazione di altre leggi importanti della fisica e della matematica, come la teoria del caos.

In passato gli scienziati pensavano che esistesse una differenza marcata fra le regole che guidavano le particelle e le leggi che muovevano gli elementi biologici, che siano essi cellule o animali, ma recentemente questa netta distinzione è venuta meno (seppure siano stati numerosi i passi falsi perpetuati in particolare dai matematici, nel tentativo di prevedere il comportamento e l’evoluzione delle specie).

I ricercatori guidati da Martin hanno però osservato una netta somiglianza fra i movimenti eseguiti dagli uccelli e il comportamento di alcuni materiali ferromagnetici, che sviluppano dei flussi particolari.

“Sappiamo che può sembrare strano” ha affermato Julien Tailleur del Massachusetts Institute of Technology, uno degli autori della scoperta. “Una delle nostre principali scoperte è stata tuttavia capire che il modo in cui si muove una folla o uno stormo di uccelli in volo condivide molte somiglianze con i sistemi fisici delle particelle”.

In teoria, questi studi potrebbero essere utili per prevedere meglio l’andamento delle migrazioni animali come per migliorare i piani di emergenza, a seguito di un terremoto o di un attacco terroristico.