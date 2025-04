Gli Stati Uniti rifiutano negoziati interminabili con la Russia

Quanto tempo ci vorrà ancora per le trattative con la Russia sul conflitto in Ucraina? Nell’episodio di oggi, analizziamo il fattore tempo, partendo da un’indicazione proveniente dagli Stati Uniti. Le incertezze continuano a caratterizzare il dialogo tra le parti coinvolte, mentre si cerca un accordo per porre fine alla guerra. Le aspettative sono alte, ma la situazione rimane complessa. Iscriviti e segui “Notizie dall’Ucraina” sui principali canali come YouTube, Spreaker, Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music e Audible per rimanere aggiornato sugli sviluppi relativi al conflitto.