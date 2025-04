Gli Stati Uniti primo alleato dell’Italia? Schlein risponde a Meloni

Elly Schlein critica duramente Giorgia Meloni per le sue dichiarazioni sui rapporti tra Italia e Stati Uniti, emerse in un’intervista al Financial Times. Secondo Schlein, Meloni ha scelto di avvantaggiare gli interessi americani, in particolare quelli di Trump e Musk, piuttosto che quelli nazionali italiani. “Ha indossato il cappellino Maga”, ha detto, accusandola di aver ammainato la bandiera italiana e europea. Inoltre, ha ribadito che è sconveniente per l’interesse nazionale italiano che la presidente del Consiglio dia ragione a chi insultano gli europei, come Vance, senza intervenire.

Schlein ha anche messo in evidenza l’importanza della spiegazione che Meloni dovrà fornire agli italiani riguardo al suo sostegno a Trump, soprattutto in vista dell’entrata in vigore, il 2 aprile, dei dazi Usa del 25% sulle merci italiane. Ha esortato Meloni a tranquillizzare i cittadini a proposito di queste conseguenze economiche. Secondo Schlein, il governo Meloni si sta trasformando in un “cavallo di Troia” per l’amministrazione Trump all’interno dell’Unione Europea, utilizzato per favorire gli interessi americani. Ha concluso affermando che è imperativo fermare questa deriva e proteggere gli interessi e l’orgoglio degli italiani.

Nell’intervista, Meloni sostiene invece che i rapporti con gli Stati Uniti siano i più importanti per l’Italia e che sia possibile mantenere buone relazioni con gli Usa pur cercando di evitare conflitti con l’Europa. Si identifica come conservatrice e considera Trump come “il primo alleato”, difendendo così i suoi interessi nazionali.