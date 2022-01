Per questo motivo Katia Ricciarelli – che si è lasciata andare a più espressioni infelici nel corso dei quattro mesi di Grande Fratello Vip – non è mai stata squalificata.

Decisione che non è granché piaciuta a chi, invece, nel corso delle passate edizioni, è stato squalificato. Da Denis Dosio a Salvo Veneziano, passando per Filippo Nardi fino a Stefano Bettarini. Gli “ex” squalificati hanno detto la loro.

Se Denis si è limitato a condividere dei post (scritti da altri) in cui è stato sottolineato quanto fosse ingiusta la sua squalifica, Bettarini e Veneziano hanno dato del circo al programma. Quest’ultimo ha pure realizzato un video:

“Questa sera è stato vergognoso, molto! Non sono inca*zato, sono inca*zato di più! E’ inutile che il paladino della giustizia sia entrato in casa per rimproverare le persone. Non funziona così. La gente non dimentica quelle frasi di razzismo, quelle di omofobia ed il povero Manuel attaccato da Katia perché non riusciva a chiudere la porta. Secondo te Alfonso noi adesso facciamo finta di niente? Non ci siamo dimenticati. Sono indignato e schifato perché noi siamo figli di… no? Ma ancora credete a Babbo Natale? Ma andassero a ca*are”.