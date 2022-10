Gli sponsor del GFVip prendono le distanze dal bullismo subito da Marco Bellavia

A distanza di quattro anni da quando ben dieci sponsor si ritirarono in seguito al bullismo subito da Aida Nizar al Grande Fratello di Barbara d’Urso, c’è una nuova mobilitazione. Il caso “Marco Bellavia” ha smosso l’opinione pubblica e molti telespettatori per questo motivo hanno scritto agli sponsor del reality.

Al momento nessuno sponsor si è ritirato, ma ben due hanno risposto con una nota ufficiale prendendo le distanze da quanto subìto dal conduttore di Bim Bum Bam. Sto parlando di Amica Chips e di TooA, il macchinario per fare il gelato.

“Amica Chips è da sempre sinonimo di amicizia, condivisione, integrazione. Il nostro intento è sempre stato quello di unire e non dividere, rallegrare ed alleggerire i momenti, non appesantirli. Ci dissociamo ovviamente da ciò che accade dentro la casa del Gf Vip, ci dissociamo dalle persone che permettono tali comportamenti e che li assecondano, cosa che NON facciamo NOI essendo sponsor del programma ma non fautori né sostenitori di ciò che i protagonisti fanno e dicono. Teniamo a chi ci segue e ci sceglie tutti i giorni per la propria tavola”.