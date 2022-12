Gli 'Spettri' di Ibsen rivivono al Quirino con Andrea Jonasson

Fra tuoni di temporale e atmosfere cupe, rivivono gli ‘Spettri’ di Henrik Ibsen, sul palcoscenico del teatro Quirino di Roma fino a domenica, nella versione del regista lituano Rimas Tuminas con adattamento italiano di Fausto Paravidino, che vede protagonista Andrea Jonasson accanto a Gianluca Merolli, Fabio Sartor, Giancarlo Previati, Eleonora Panizzo. Ad agitarsi nella mente della donna sono gli spettri che hanno segnato la sua esistenza: il marito, il figlio, la sua sorellastra, il pastore e desiderato amante, che tornano nella sua memoria riportando alla luce vicende che il suo animo non è riuscito a seppellire definitivamente.

“Come nei grandi miti della tragedia greca, qui si mescolano incesto, follia, verità terribili dopo anni di menzogna – si osserva nelle note di regia – Questa nuova versione del capolavoro del drammaturgo norvegese si svolge in uno spazio onirico, in un continuo passaggio tra passato e presente in cui personaggi reali e fantasmi si fondono come in un sogno, per svelare infine l’ipocrisia della morale borghese, fondata sul perbenismo e sulla religiosità di facciata”.

Sottolinea il regista Rimas Tuminas: “La verità è la cosa più difficile da rivelare. I fantasmi che si nascondono e vivono dentro tutti noi sono illusioni, che le persone costruiscono a partire dalle proprie debolezze; sono le menzogne che adottiamo e che trasmettiamo ai nostri figli. Questo spettacolo è una storia di liberazione dai fantasmi che ci inseguono. Riconquistare la propria indipendenza attraverso il superamento delle illusioni diventa l’unica strada possibile verso la libertà. Qui siamo di fronte a una donna che vede chiaramente, agisce con coraggio, svela menzogne ed è infallibile nel suo giudizio: lei è capace di sacrificare tutto, in nome della verità”.

(di Enzo Bonaiuto)