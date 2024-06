gli sguardi si incrociano, succede qualcosa

La reazione sconcertante di un gorilla alla vista di un bambino: non appena gli sguardi dei due si incrociano accade qualcosa che infastidisce migliaia di persone.

Ogni volta che un video che ha per protagonisti animali che vivono in cattività viene condiviso sui social network, in brevissimo tempo fa il giro del mondo suscitando rabbia, aspre polemiche e commenti negativi. Così è accaduto anche per un filmato che è stato realizzato in uno zoo statunitense. Il video in questione mostra un gorilla mentre si avvicina a un bambino che è fermo davanti al vetro della sua recinzione. La reazione del gorilla alla presenza del piccolo umano è stata considerata sconcertante da migliaia di utenti del web.

La reazione del gorilla infastidito dalla presenza dei bambini: il video scatena la polemica sui social

Quanto accaduto è stato ripreso in un video condiviso poi sui social network, tra i quali YouTube (all’account social @Never Zeroo M).

Le immagini mostrano un gruppo di bambini appoggiati al vetro della recinzione in cui vive un gorilla di uno zoo statunitense. L’animale è voltato di spalle ed è distante dal gruppo di esseri umani. Il rumore che i bambini fanno picchiettando sul vetro della recinzione arriva però fino alle sue orecchie. Infastidito dal disturbo e dalla presenza di tutte quelle persone che lo fissano, il gorilla si avvicina alla gabbia. A questo punto si volta di spalle verso i piccoli spettatori e assume una posizione che in genere viene utilizzata per spaventare i nemici.

Se vuoi saperne di più, leggi un nostro approfondimento sul tema >>> Bambino allo zoo si avvicina al recinto del leone: la reazione sorprende tutti

Di fronte al comportamento del gorilla, i bambini scoppiano in lacrime. Il video condiviso sui social ha aperto un dibattito tra gli utenti del web. Mentre alcuni hanno espresso la propria empatia nei confronti dei piccoli esseri umani, altri hanno riflettuto sull’importanza di educare i più piccoli a capire come sia sbagliato tenere gli animali chiusi nelle gabbie, ledendo il loro diritto alla libera espressione dei loro comportamenti naturali.

Se vuoi saperne di più, leggi un nostro approfondimento sul tema >>> Dopo 28 anni in gabbia, vede il cielo per la prima volta: l’espressione dello scimpanzé

Se vuoi saperne di più, leggi un nostro approfondimento sul tema >>> I primi passi del piccolo gorilla: il cucciolo si alza in piedi sostenuto dalla mamma (VIDEO)

L’animale protagonista è un esemplare di gorilla di pianura occidentale, una specie elencata come in pericolo di estinzione dall’Unione internazionale per la conservazione degli animali. I gorilla sono scimmie antropomorfe e insieme agli esseri umani fanno parte della famiglia degli ominidi, condividendo circa il 98% del loro DNA con gli umani. L’incredibile somiglianza che esiste tra gli esseri umani e le scimmie fa comprendere quanto possa essere sbagliato tenere reclusi all’’interno di gabbie o giardini zoologici questi meravigliosi animali. (di Elisabetta Guglielmi)