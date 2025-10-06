Gli Scippi in concerto a Cremona: viaggio nella musica italiana

A Torre de’ Picenardi, si svolgerà un evento musicale con Gli Scippi, un gruppo che propone esclusivamente canzoni italiane. L’appuntamento avrà luogo presso la Società Operaia di Mutuo Soccorso sabato 11 ottobre alle 21.30, ma il pubblico potrà cenare a partire dalle 19.30, con prenotazione consigliata.

Gli Scippi sono un ensemble di musicisti provenienti da Cremona, uniti dalla passione per la musica e da un’esperienza consolidata. Formatisi come tributo alla canzone d’autore italiana, il gruppo ha intrapreso un percorso artistico caratterizzato da numerosi concerti in teatri e festival, portando un repertorio originale e variegato.

Il loro concerto offre un mix di brani dei grandi cantautori italiani e canzoni più leggere e ironiche, creando un’atmosfera che spazia dall’ascolto raffinato al puro divertimento. Attraverso la loro performance, Gli Scippi propongono un viaggio musicale che abbraccia epoche e stili diversi, unendo qualità artistica e intrattenimento. La loro presenza scenica coinvolgente alterna momenti intensi a momenti più spensierati, rendendo ogni esibizione unica.

La serata sarà un’occasione per ascoltare la voce di Corrado Villa, le chitarre di Giorgio Sclavo, le tastiere di Giovanni Guerretti (Special Guest), il basso di Carlo Giussani e la batteria di Simone Gagliardi. Il concerto promette di fondere nostalgia e leggerezza, offrendo un’esperienza ricca di poesia e divertimento. Con il loro stile distintivo, Gli Scippi offrono un evento da non perdere per chi ama la canzone d’autore e cerca una serata all’insegna della buona musica e della convivialità.