A bordo della sua auto la vittima della rapina insegue i due giovani che gli hanno preso il Rolex, una corsa ad alta velocità tra Marano e Villaricca, in provincia di Napoli. Li raggiunge e li sperona. L’impatto è violento, i due malviventi muoiono sul colpo. Poi la vittima, Giusepe G., si presenta ai carabinieri e racconta quanto è successo.

Si tratta di un giovane di ventisei anni incensurato ora sotto interrogatorio. Tutto è successo venerdì sera intorno alle 19.30 in via Consolare Campana a Marano. I carabinieri poco dopo trovano i corpi di accanto c’è una moto T Max, una pistola con matricola abrasa e un orologio Rolex, poco distante una Smart For Four contro un muro. Vengono identificati i due corpi. Si tratta di Domenico Romano, 40 anni, e Ciro Chirollo, 30 anni, entrambi pluripregiudicati di Sant’Antimo.

Intanto in caserma arriva Giuseppe G. e racconta della rapina del Rolex e dell’inseguimento. Ci sono alcune telecamere di videosorveglianza. Durante la corsa l’incidente e la caduta dei due rapinatori dallo scooter, morti per politrauma, mentre Giuseppe G. finisce con la Smart contro un muro.