Gli portano il cucciolo appena nato, la sua reazione è preoccupante VIDEO

Portano a papà gatto il suo cucciolo appena nato ma la sua reazione risulta preoccupante: il video si propaga velocemente in rete.

Non sono mancate numerose polemiche in rete dopo la pubblicazione su Tik Tok di un video dal contenuto insolito e che ha mostrato le immagini di un tenero gattino appena venuto al mondo e poi presentato al suo papà gatto. Se la preoccupante reazione del felino adulto sembra dapprima incomprensibile allo sguardo degli utenti. Successivamente sembra che qualcosa abbia aiutato questi ultimi a scoprire di più sul suo conto e sulla sua storia pregressa dai toccanti risvolti.

L’account di “Lovely Cat” (@catskitten66) su Tik Tok ha pubblicato il suddetto contenuto raggiungendo 38,9 milioni di visualizzazioni a partire dallo scorso lunedì 24 ottobre. A lasciare notevolmente perplessi gli utenti sarebbe stata dapprima la reazione di sgomento dimostrata da papà gatto. Il quale – come emergerà anche da altri filmati altrettanto recenti condiviso dal profilo sulla piattaforma – sembra rifiutare in maniera drastica l’arrivo del piccolo micio.

Potrebbe interessarti anche >>> Il gatto della moglie ha “un caratteraccio”: decide di risolvere così

Quando il proprietario del gatto avvicina a lui, per la prima volta, il suo cucciolo, il felino sembra avere un conato di vomito improvviso alla vista del tenero esemplare.

Sono stati moltissimi gli utenti che hanno domandato a più riprese – al creatore di contenuti – quali fossero le ragioni che avrebbero potuto spingere il micio adulto a reagire in tal modo di fronte al suo piccolo. La risposta è stata data sul finale in didascalia, seguendo al contempo – passo dopo passo – l’evoluzione del loro rapporto.

@catskittens66 Single daddy cat has to learn to take care of his baby, poor kitten lost his mom when just given birth him #cutecat #lovecat #kittens #fyp #foryourpages #cats #foryou #pets #petlover #adorablecat ♬ ily (i love you baby) – Surf Mesa