Gli perdono botte, ma non il rispetto: scopri perché

Rino Barillari, noto paparazzo della Dolce Vita, racconta all’Adnkronos il suo incontro con Gerard Depardieu, atteso in aula il 17 giugno prossimo a Roma come imputato. L’incidente risale al 21 maggio dell’anno scorso, quando Barillari fu aggredito da Depardieu davanti all’Harry’s bar di via Veneto mentre cercava di scattare una foto dell’attore. Barillari, 80 anni, ricorda che l’attore lo colpì con pugni, accompagnando l’aggressione con insulti contro gli italiani, un comportamento che Barillari definisce ingiustificabile.

Nonostante la delusione, il paparazzo esprime una certa comprensione verso l’attore, ipotizzando che possa essere influenzato da persone sbagliate nella sua vita. Barillari ha una lunga carriera di rispetto reciproco con Depardieu, avendo scattato molte foto in passato, incluso con altri noti artisti. Pur dichiarando di perdonarlo umanamente, Barillari tiene a sottolineare l’importanza che l’attore venga chiamato a rispondere del suo comportamento, esprimendo fiducia nel lavoro delle autorità e nella magistratura.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com