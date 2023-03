Gli Osteopati lanciano il countdown verso il percorso formativo

«Entro sei mesi sono definiti l’ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia e gli eventuali percorsi formativi integrativi». Così recita l’articolo 7 della legge 3/2018, che ha individuato l’osteopatia come professione sanitaria. Da allora invece dei sei mesi previsti sono passati quasi sei anni.

Il Decreto “Milleproroghe”, approvato nello scorso mese di febbraio, fissa al 30 giugno la data ultima per concludere l’attuazione della legge istitutiva dell’osteopatia. Una data entro la quale il MUR, di concerto con il Ministero della Salute, dovrà delineare il percorso formativo triennale per la futura laurea in osteopatia, tassello mancante per affrontare il tema conclusivo delle equipollenze.

La campagna del ROI

Per portare l’attenzione su questa scadenza, i 5mila osteopati del ROI – Registro degli Osteopati d’Italia, la più rappresentativa associazione di categoria in Italia, lanciano la campagna #countdownosteopatia. La maratona sui social media scandirà gli ultimi 100 giorni verso l’istituzione della professione stabilita attesa per fine giugno.

«Nel 2021 è stato compiuto il primo grande passo, con il Decreto del Presidente della Repubblica che ha recepito il profilo professionale dell’osteopata, aprendo la strada verso la definizione del percorso formativo e delle equipollenze, ha dichiarato Paola Sciomachen, Presidente del ROI. Il MUR ci ha dato rassicurazioni sui tempi dell’iter. Gli osteopati, insieme ai cittadini che da anni si rivolgono a noi, attendono con fiducia il 30 giugno per vedere finalmente attuata la legge 3/2018».

Corso di laurea prioritario per gli italiani

Secondo la ricerca condotta dall’istituto Quorum/Youtrend per il ROI ad aprile 2022 su un campione di mille casi rappresentativi della popolazione italiana, quasi 8 italiani su 10 considerano prioritario che venga definito il corso di laurea e si concluda l’iter di istituzione dell’osteopatia come professione sanitaria previsto dalla Legge3/2018.

