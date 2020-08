Giffoni 50, gli ospiti: tutti i cantanti e i musicisti che prenderanno parte all’evento dedicato ai bambini e ai ragazzi.

Nonostante il Covid-19, il Giffoni 50 si farà. Il Festival dedicato a bambini e ragazzi è stato confermato, con un parterre di ospiti davvero importante, tra personaggi provenienti dal mondo del cinema nazionale e internazionale, ma anche tanti artisti della televisione o della musica, che prendernano parte all’evento dal vivo o in diretta streaming. Andiamo a scoprire tutti i musicisti e i cantanti che parteciperanno a Giffoni.

Giffoni 50: gli ospiti del mondo della musica

Tra i grandi talenti musicali ospiti di quest’edizione del Giffoni ci saranno i Pinguini Tattici Nucleari, la band bergamasca rivelazione di Sanremo 2020. Ma ci sarà spazio anche per l’attrice e cantante Paola Cortellesi (in collegamento streaming) e per la collega Serena Rossi. Presente anche Gaia, vincitrice dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi e principessa dell’estate grazie alla hit Chega.

Gaia Gozzi

Giffoni 50: i cantanti ospiti del festival

Ma non finisce qui. Nel programma del festival sono presenti anche tanti altri musicisti e cantanti. Tra questi ricordiamo Gué Pequeno, Samuel dei Subsonica, Ernia, reduce dal successo di Gemelli, e poi ancora Rocco Hunt, il producer Shablo, Aiello, Don Joe e Sofia Tornambene, vincitrice dell’ultima edizione di X Factor.

E poi ancora l’ex rapper dei Two Fingerz Danti, Ariete, i Viito, quest’anno sul palco di Sanremo con Junior Cally, e poi Fabio Rovazzi e Lodovica Comello, presente solo in collegamento streaming. Insomma, tantissimi nomi di livello per poter chiacchierare con i ragazzi di musica, spettacolo, società, costume e tante altre notizie di attualità.

Di seguito il video ufficiale di A un passo dalla luna, il tormentone estivo di Rocco Hunt con Ana Mena: