gli ospiti e le canzoni della puntata degli inediti

X Factor 2022, quarto Live: gli ospiti e le canzoni che ascolteremo durante l’appuntamento dedicato agli inediti.

X Factor 2022 si avvia a vivere l’appuntamento più importante per i concorrenti di questa edizione: il quarto Live, quello in cui finalmente saranno svelati gli inediti. Gli otto brani degli otto artisti rimasti in gara saranno protagonisti assoluti della puntata del 17 novembre, e dal 18 saranno parte integrante dell’X Factor Mixtape 2022. Il tutto in una puntata che, ancora una volta, sarà animata dalla presenza di una grandissima ospite di fama internazionale. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

X Factor 2022: gli ospiti del quarto Live

Dopo esserci emozionati, nelle scorse settimane, con il ritorno di Morgan, il debutto di Elisa e Sangiovanni, l’apparizione straordinaria di Dardust e l’incursione di una delle rockstar simbolo della Generazione Z, Yungblud, stavolta si ritornerà per quanto riguarda gli ospiti in Italia. E in particolare ai grandi nomi e alle grandi voci della nostra musica.

Giorgia

In questo quarto appuntamento a salire sul palco di X Factor sarà infatti Giorgia, una delle più amate cantanti italiane degli ultimi venticinque anni. L’artista presenterà in particolare dal vivo il suo nuovo singolo Normale, che porta tra le altre cose anche la firma di una vecchia conoscenza del talent di Sky, Mahmood.

Gli inediti di X Factor 2022

Proseguirà ovviamente però anche la gara. Le squadre sono rimaste tutte orfane di un elemento. Tra i dodici artisti arrivati ai Live abbiamo già dovuto salutare Matteo Orsi del team Dargen, Dadà del team Fedez, Iako del team Rkomi e Matteo Siffredi del team Ambra. Ma gli otto giunti fino a questo appuntamento stanno per vivere l’evento che potrebbe cambiare per sempre la loro carriera: il lancio degli inediti.

Se alcuni di questi li abbiamo già ascoltati, in versione tagliata, durante le puntate di Audition e Bootcamp, come il pezzo Non è così male dei Santi Francesi, Molecole di Lucrezia e Se$$o di Beatrice Quinta, per altri ci sarà il debutto assoluto.

Di seguito la tracklist completa dell’X Factor Mixtape 2022:

1 – Matto degli Omini

2 – Non è così male dei Santi Francesi

3 – Fiori sui balconi di Linda

4 – DCP dei Disco Club Paradiso

5 – Molecole di Lucrezia

6 – Sopravvissuti di Joelle

7 – Se$$o di Beatrice Quinta

8 – Cringe Inferno dei Tropea