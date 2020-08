Dua Lipa, Club Future Nostalgia: il remix album della popstar di origine kosovara con tanti ospiti, da Madonna a Gwen Stefani.

Grande notizia per tutti i fan di Dua Lipa. È in arrivo un nuovo album della popstar simbolo degli ultimi anni. O meglio, non un nuovo album, ma una nuova versione del suo secondo album, Future Nostalgia, un disco da record. La nuova uscita della cantante di origine kosovara s’intitola Club Future Nostalgia. E del club a quanto pare fanno parte tantissimi ospiti di grandissimo livello, tra cui Madonna.

Il nuovo progetto discografico della cantante è stato annunciato a sorpresa sui social. La data di uscita è il 21 agosto. Si tratta di un progetto internazionale con tantissimi ospiti internazionali. Non è stata ancora presentata la tracklist, ma sono stati ufficializzati alcuni nomi presenti nel disco: Madonna, Gwen Stefani, Missy Elliott e Mark Ronson.

Per il momento sappiamo che all’interno del disco sarà presente anche il brano Levitating, in arrivo in rotazione radiofonica il 14 agosto, con la partecipazione straordinaria di Missy Elliott e Madonna. Anche Physical sarà presente in una nuova versione, cantata con Gwen Stefani e prodotta da Mark Ronson.

Non sono invece stati rivelati i nomi delle altre guest star, ma ci sono già alcuni nomi che circolano tra i fan e e fanno sognare tutti: da Kylie Minogue, una delle popstar simbolo dei primi anni Duemila, a Tove Lo e Chali XCX, due stelle della musica pop alternativa. Non resta che aspettare ancora qualche giorno per poter avere maggiori informazioni direttamente dalla diretta interessata, sempre pronta ad aggiornare i propri fedeli fan su tutti i propri progetti discografici e non discografici.

