Machete, nuovo album a ottobre: la tracklist e tutte le collaborazioni nel nuovo progetto della crew fondata nel 2012 da Salmo, DJ Slait, Enigma e Hell Raton.

C’è una novità che sta facendo tremare il mondo del rap italiano. Il 2 ottobre è in arrivo un nuovo progetto della crew Machete. Lo hanno annunciato già alcuni giorni fa sul proprio canale Telegram i membri dell’etichetta fondata nel 2012 da Salmo, DJ Slait, Enigma e Hell Raton, pronto al debutto come giudice di X Factor. Per il momento di questo nuovo progetto, che potrebbe essere il quinto capitolo della saga dei Machete Mixtape, conosciamo la data di uscita e anche la tracklist. Scopriamola insieme.

Machete: la tracklist del nuovo album

Come sempre, anche in questo capitolo della saga di Machete troviamo tantissimi artisti coinvolti. Dall’immancabile Salmo a tha Supreme, Taxi B, Dani Faiv, Lazza, Madame, Massimo Pericolo, Capo Plaza, Mara Sattei, Coez, Hell Raton, Rosa Chemical, Gué Pequeno, Jake La Furia, MadMan, Fabri Fibra e tanti altri ancora. Alcuen delle guest star sono tra l’altro ancora segrete, e verranno svelate solo nei prossimi giorni.

Salmo

Questa la tracklist:

1 – Machete Satellite (Salmo feat. Taxi B, prod. Greg Willen)

2 – X1mex (Dani Faiv feat. tha Supreme)

3 – Weekend (Lazza, Madame e Massimo Pericolo)

4 – Telephone (Capo Plaza, prod. Sick Luke)

5 – Mob (Lazza)

6 – Altalene (Mara Sattei e Coez)

7 – Alaska (Shiva, DaVido, Hell Raton e Jack the Smoker)

8 – Looked (Dani Faiv)

9 – Omg (Vale Pain e Gué Pequeno)

10 – Greve (Hell Raton, Drast e MadMan)

11 – 5G (Nitro feat. Fabri Fibra)

12 – SBSM (Jake La Furia)

13 – Baby (Rosa Chemical)

14 – Drilluminazione (Lazza)

Machete da record con il Mixtaper 2019

L’ultima pubblicazione Machete è al momento MM4, pubblicato nel luglio 2019. Un disco che ha macinato numeri straordinari (doppio disco di platino) grazie anche a super hit come Mammastomale e Yoshi e alla collaborazione di artisti del calibro di Gemitaiz, Izi, Dani Faiv, tha Supreme, Fabri Fibra, oltre agli immancabili Salmo e Hell Raton. Riuscirà il nuovo album a fare meglio?

Di seguito l’audio di Mammastomale: