Loredana Bertè, Non sono una signora: gli ospiti dello speciale A grande richiesta di Rai 1 dedicato alla regina del rock italiano.

Continua il ciclo A grande richiesta. Dopo la serata dedicata alla straordinaria Patty Pravo, il 9 marzo Rai 1 omaggia con una serata special la regina del rock italiano: Loredana Bertè. Protagonista come super ospite della prima serata del Festival di Sanremo 2021, la cantante verrà omaggiata nello show condotto da Alberto Matano da grandissimi ospiti provenienti dalla musica italiana e non solo.

Loredana Bertè: gli ospiti di Non sono una signora

A pochi giorni dalla sua apparizione sul palco dell’Ariston, Loredana vedrà rivivere la propria carriera in uno speciale che racconterà la sua straordinaria carriera, da canzoni intramontabili come Non sono una signora, Dedicato o E la luna bussò a successi più recenti come Cosa ti aspetti da me.

Loredana Bertè

Tantissimi gli ospiti che si alterneranno sul palco: tra questi ci saranno amici come Zucchero, Giusy Ferreri, Clementino, Enzo Gragnaniello, Marcella Bella, Gaetano Curreri, Asia Argento, Serena Dandini, Erminio Sinni (vincitore di The Voice Senior sotto la guida di Loredana) e anche i Boomdabash, con cui la Bertè ha condiviso il successo di Non ti dico no.

Loredana Bertè a Sanremo con Figlia di…

La cantante calabrese è stata una delle grandi ospiti dell’edizione di Sanremo appena conclusa. In particolare nella prima serata l’artista ha emozionato il pubblico da casa con un medley di alcuni dei suoi più grandi successi, trasmettendo tutta la sua energia, ma ha anche presentato un singolo inedito nuovo di zecca. Stiamo parlando di Figlia di…, un brano moderno, dall’arrangiamento contemporaneo e che dimostra ancora una volta come Loredana non sia pronta per ancorarsi ai ricordi del passato, ma guardi sempre avanti. Di seguito il video ufficiale di Figlia di…: