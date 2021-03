Il 18 aprile Ennio Morricone sarà omaggiato a Los Angeles durante il 16esimo Los Angeles – Italia, Film, Fashion and Art Festival.

Gli immortali non ci lasciano mai. A distanza di quasi un anno dalla sua scomparsa, il maestro Ennio Morricone continua a ricevere straordinari omaggi. Ultimo, ma non ultimo, uno speciale che arriva dall’America. Il grandissimo compositore sarà infatti ricordato durante il 16esimo Los Angeles, Italia – Film, Fashion and Art Festival, in programma nella Città degli Angeli dal 18 al 24 aprile. Un evento speciale che coinvolgerà tanti suoi grandi amici, per un omaggio tra musica e parole.

Los Angeles omaggia Ennio Morricone con un festival

Al grande evento che celebra l’unione culturale tra Los Angeles e l’Italia prenderanno parte grandi artisti che hanno unito la propria carriera a quella del Maestro romano.

Ennio Morricone

Tra questi il ‘fratellino’ di Morricone, Quincy Jones, arrangiatore e direttore d’orchestra tra i più importanti al mondo. Ma non mancheranno Clint Eastwood, protagonista di storiche pellicole di Sergio Leone, e Quentin Tarantino, che lo scelse per la colonna sonora di The Hateful Eight, permettendogli di conquistare un Oscar straordinario nel 2016.

Ennio Morricone: gli ospiti dell’evento a Los Angeles

Per rendere omaggio alla memoria di uno dei compositori più grandi del Novecento, però, non mancheranno storici amici anche italiani. Tra questi Tony Renis, Giuseppe Tornatore, Andrea e Raffaella Leone, Andrea Griminelli, flautista che sarà chiamato a suonare alcuni classici del Maestro. E poi ancora Andrea Bocelli, Amii Stuart e altri grandi attori come Kevin Costner.

Ovviamente all’evento sono stati invitati e presenzieranno anche i membri della famiglia di Ennio, la moglie Maria e i figli Andrea e Giovanni. Per omaggiare la memoria del compositore verranno suonate alcune delle sue musiche più famose, ma verranno anche raccontati aneddoti sulla sua vita e proiettati alcuni spezzoni di film con le sue straordinarie colonne sonore.