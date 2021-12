Il Riff di Marco Mengoni, seconda stagione: gli ospiti del podcast del cantuatore di Ronciglione dopo il successo di Materia.

Marco Mengoni torna con il suo podcast, uno dei più amati dai fan della musica italiana: Il Riff. Dopo il successo della prima stagione, il 16 dicembre è in partenza la seconda edizione di un podcast di grande valore, che mette in confronto uno dei cantanti più amati in Italia con tantissimi personaggi dello spettacolo e del giornalismo, per parlare di attualità e di storie di vita. Già annunciata la prima grande ospite di questa stagione. Scopriamo insieme chi sarà.

Marco Mengoni

Marco Mengoni, Il Riff: il primo ospite

Ad aprire le danze in questa nuova edizione, il 16 dicembre, sarà Lilli Gruber. La nota giornalista presenterà il suo nuovo libro, La guerra dentro. Martha Gellhorn e il dovere della verità, edito da Rizzoli, e racconterà un tema importantissimo per le vite di tutte noi: l’emotività, ma anche la verità, l’indipendenza e l’importanza dell’informazione, la materia principale della professionalità di Lilli Gruber.

Il Riff di Marco Mengoni: la seconda stagione

“Ho iniziato questo podcast chiedendomi quale fosse il riff nella vita delle persone, nella mia e in quella degli altri. Vi ho fatto ascoltare i loro, ma non vi ho mai svelato il mio. Allora eccomi qui. Il mio è l’emotività“, ha spiegato Mengoni, parlando di questa seconda edizione del podcast. Primo prodotto di questo genere realizzato da un artista italiano, nella prima stagione ha ospitato personaggi di grandissimo spessore come Beppe Sala, Neri Marcoré, Alessandro Cattelan, Vincenzo Mollica, Paola Cortellesi e altri ancora. Scopriremo settimana dopo settimana chi saranno i compagni di viaggio in questa nuova avventura.