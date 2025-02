Gli ospiti della quinta episodio

Amadeus e sua moglie Giovanna Civitillo saranno ospiti della quinta puntata di “C’è Posta per Te”, in onda sabato 8 febbraio 2025, alla vigilia del Festival di Sanremo. Maria De Filippi, conduttrice del programma, ha scelto di invitare la coppia in un momento atteso, poiché il festival rappresenta uno degli eventi musicali più importanti dell’anno in Italia. La puntata andrà in onda su Canale 5 alle 21.30, offrendo al pubblico l’opportunità di immergersi nel mondo della musica e della televisione.

Questa volta, Amadeus e Giovanna saranno gli unici ospiti, differente dalla consueta struttura del programma, che solitamente presenta diverse storie e vari ospiti. Questa scelta mira a creare un’atmosfera di esclusività, sfruttando il clamore legato al Festival di Sanremo. Amadeus, di recente passato dalla Rai al Nove, sta vivendo una fase di transizione professionale, dopo aver raggiunto traguardi significativi con le sue edizioni del festival e il ritorno di “Affari Tuoi”. La sua apparizione a “C’è Posta per Te” rappresenta un modo per riconnettersi con il pubblico in questo periodo di cambiamento.

Il legame di amicizia tra Maria De Filippi e Amadeus è lungo e fruttuoso. I due conduttori si sono incrociati in diverse occasioni, creando un rapporto che va oltre il lavoro. Un momento notevole è stato durante il Festival di Sanremo 2020, quando De Filippi intervenne telefonicamente mentre Amadeus era sul palco. L’arrivo di Amadeus nel talk show, in prossimità del festival, ha un’importanza simbolica, specialmente considerando la sua riservatezza nelle settimane precedenti all’evento.