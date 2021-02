San Valentino in musica su Rai 1: ecco tutti gli ospiti dello speciale Parlami d’amore, condotto da Veronica Pivetti e Paolo Conticini.

Sarà una serata in musica quella del 13 febbraio su Rai 1. Per festeggiare San Valentino l’ammiraglia del servizio pubblico ha annunciato una serata speciale intitolata Parlami d’amore. Un programma condotto da Veronica Pivetti e Paolo Conticini con tanti ospiti musicali. Si tratta del primo appuntamento del ciclo A grande richiesta, che nei prossimi mesi vedrà anche uno speciale monografico su Patty Pravo (Minaccia bionda, il 20 febbraio), Ricchi e Poveri, Loredana Bertè e Christian De Sica.

Parlami d’amore: gli ospiti del programma su Rai 1

Il 13 febbraio ci saranno tantissimi protagonisti della nostra musica nel programma per San Valentino di Rai 1. Tra questi Gino Paoli, che sarà accompagnato dal grande pianista Danilo Rea, ma non mancheranno altri volti noti in casa Rai, come Massimo Ranieri.

Gino Paoli

E poi ancora Gigi D’Alessio, reduce dal successo di The Voice Senior, Riccardo Fogli, Karima, Peppino Di Capri, Fausto Leali e alcuni protagonisti di Sanremo lo scorso anno, come Irene Grandi, Michele Zarrillo e Rita Pavone.

Minaccia bionda: gli ospiti del programma dedicato a Patty Pravo

Il 20 febbraio sarà invece la volta di Minaccia bionda, uno show monografico dedicato a una delle grandi signore della musica italiana: Patty Pravo. La ragazza del Piper ospiterà nel suo programma un parterre di ospiti altrettanto importante: ci sarà Morgan, di ritorno in Rai dopo l’affaire Sanremo che lo ha visto contrapposto ad Amadeus, e poi ancora Antonello Venditti, Francesco De Gregori, Nina Zilli, Elettra Lamborghini e Giovanni Allevi.

Di seguito un post pubblicato da Castoldi dopo aver registrato la sua parte nel programma di Patty: