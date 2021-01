Fiorella Mannoia conduce La Musica che gira intorno: ospiti e notizie sul nuovo show in onda su Rai 1 dal 15 gennaio.

Fiorella Mannoia torna in televisione con uno show tutto suo. S’intitola La Musica che gira intorno ed è pronto al debutto in prima serata su Rai 1 il 15 gennaio. Uno spettacolo ricco di ospiti, sorprese e con tanta musica, ovviamente, al centro. Ecco cosa dobbiamo aspettarci dal programma presentato dalla cantante dai capelli rossi, una delle donne più importanti e carismatiche della nostra musica leggera.

La Musica che gira intorno: la Mannoia in prima serata

Un salotto televisivo tutto per Fiorella Mannoia. La Musica che gira intorno, un programma che prende il nome da un celebre brano scritto e interpretato da Ivano Fossati nel 1983, sarà un programma basato sulle esibizioni e la musica, ma anche sulle chiacchierate in amicizia tra gli ospiti e i padroni di casa.

Fiorella Mannoia

Un programma che nasce con l’obiettivo di rimettere al centro la musica proprio in un periodo molto difficile per l’industria discografica italiana e non solo. Lo ha spiegato la stessa cantante ai microfoni di Io Donna: “Il modo giusto per far ripartire il mondo discografico, fermo ormai dallo scorso febbraio.S arà il racconto di ciò che la musica può fare: ti spinge a pensare, ballare, innamorarti. Ed è anche un modo per far ripartire un settore fermo da febbraio, sperando che sia di buon auspicio per il 2021“.

La musica che gira intorno: gli ospiti

Ovviamente saranno tanti gli ospiti, musicali e non, presenti sul palco nel corso dello show. Da venerdì 15 gennaio ritroveremo infatti in televisione artisti del calibro di Ligabue, Giorgia, Claudio Baglioni, Marco Mengoni, Achille Lauro, Andrea Bocelli, Francesco De Gregori, Antonello Venditti, Gigi D’Alessio, Samuele Bersani e poi ancora amici come Marco Giallini, Alessandro Siani, Giorgio Panariello, Edoardo Leo, Sabrina Impacciatore, Ambra Angiolini e Flavio Insinna. Insomma: ci sarà da divertirsi.

Di seguito C’est la vie di Fiorella Mannoia e Achille Lauro: