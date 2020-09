Renato Zero, Zero il folle: gli ospiti e la scaletta del concerto del cantautore romano a Milano, in onda su Canale 5 per festeggiare i suoi primi 70 anni.

Tutto pronto per la grande festa per i 70 anni di Renato Zero. Il 29 settembre su Canale 5 sarà trasmesso in prima serata il concerto Zero il folle registrato in gennaio al Mediolanum Forum di Assago, con la regia di Roberto Cenci. Un live straordinario che ha avuto luogo prima dell’emergenza Coronavirus, quando gli assembramenti non erano vietati. Immagini che oggi appaiono commoventi, e che mostrano tutto il grande amore condiviso dal Re dei sorcini con tutti i suoi fan. Ecco gli ospiti e tutti i dettagli su questo concerto evento.

Zero il folle: tutti gli ospiti di Renato Zero

Raccontare una carriera da 45 milioni di dischi venduti in una serata di poche ore non è semplice. Zero ci proverà con l’aiuto di alcuni grandi amici provenienti dal mondo della musica, ma non solo.

Renato Zero

Ospiti del mega evento dedicato al grande Renato Zero saranno: Sabrina Ferilli, Giancarlo Giannini, Alessandro Haber, Monica Guerritore, Serena Autieri, Gabriele Lavia, Anna Foglietta, Giuliana Lojodice e Vittorio Grigolo.

Renato Zero: Zerosettanta

Per festeggiare i suoi 70 anni, Zero si è regalato un progetto discografico straordinario e fuori da ogni schema. Si tratta di Zerosettanta, un’antologia formata da tre album con quaranta inediti. Il volume tre, il primo della trilogia, è in arrivo il 30 settembre, proprio nel giorno del suo 70esimo compleanno.

“La vita va condivisa perché ha tutto un altro sapore che in solitudine“, spiega il cantautore, aggiungendo: “Ma anche se sono single, non sono solo, perché sono abitato da tutti“. Parlando invece della sua esistenza, tra critiche ed elogi, l’artista afferma: “Li ho fregati tutti. Oggi sono soddisfatto. Ho ricevuto tante porte in faccia, tante offese, il lavoro è stato duro, però c’è anche stato e c’è tanto amore dietro e davanti alle mie spalle“. Di seguito il video di L’angelo ferito: