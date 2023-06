Gli orrendi tweet dello scrittore Andrea Tosatto contro il Pride

Il milione di persone che ieri ha invaso la Capitale con i colori dell’arcobaleno ha indispettito parecchie persone, soprattutto lo scrittore Andrea Tosatto che su Twitter si è “divertito” a scrivere tweet a dir poco raccapriccianti.

Roma Pride, un milione di persone sfilano con Paola e Chiara e il sindaco #RomaPride https://t.co/p1oT3FX0xt — BICCY.IT (@BITCHYFit) June 10, 2023

“Dicono che il Roma Pride sia stato un successone. Un milione di persone!” – ha cinguettato – “Un tempo si era orgogliosi di una laurea presa, un concorso vinto, un premio ricevuto. Oggi si è orgogliosi di pigliarlo in c#lo”.

Il post è diventato immediatamente virale e l’indignazione è stata molta. Un utente gli ha così scritto “[…] Cammineremo orgogliosi lungo quelle strade per rendere il mondo un posto migliore anche per i poveretti come te“, ottenendo da Andrea Tosatto questa risposta: “Pensate di renderlo migliore frustandovi sui carri vestiti di latex?“.

Andrea Tosatto: “Spirerò urlando w la F”

Ovviamente Andrea Tosatto dai Pride ha voluto prenderne le distanze sottolineando che a lui piace la pizza con le patate, non quella con i wurstel. Spirerà urlandolo.

“Un esercito di reduci del Ricchion Pride, mi sta lapidando. Non importa! Non mi piego! Spirerò come Brave Heart, urlando w la f*ga!”.

Ah, ovviamente lui non è omofobo. Guai a pensarlo: è solo una sua opinionahahahahahahha.

“Dico la verità. I miei post non sono omofobi. Sono una reazione alla propaganda becera e pericolosa di cui molti di voi sono inconsapevoli strumenti”.

Che vergogna.