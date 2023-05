gli operai hanno trovato lui, appena nato

I lavori vengono immediatamente sospesi quanto gli operai si trovano davanti a una meravigliosa scoperta: è stato trovato appena nato.

Mentre gli operai erano in procinto di sistemare le aiuole di un quartiere del nord Italia hanno scoperto, tra l’erba, un piccolo gabbiano reale appena nato. Il gracile esemplare era ancora circondato dal guscio dell’uovo dal quale aveva da poco fatto capolino – e hanno così deciso di bloccare con immediatezza tutte le loro attività per dare precedenza alla sua messa in sicurezza.

Al gabbiano appena nato nel quartiere Foce della città di Genova è stato affidato il nome di Ulisse. È questo quanto riportato dal post condiviso su Facebook dalla pagina ufficiale di “A.S. Ter S.p.A.”, nel pomeriggio del 18 maggio scorso.

L’interruzione del pubblico servizio – più precisamente in Viale Duca D’Aosta – si sarebbe rivelata indispensabile di fronte all’emozionante scoperta dell’avvenuta nascita del piccolo Ulisse.

Gli operai hanno preferito delimitare la zona per favorire la naturale crescita dell’esemplare finché non sarà giunto il momento per lui di trovare un altro nido adatto alle sue esigenze. Il piccolo gabbiano si trovava – inoltre – al fianco dei suoi genitori. Stando a quanto riferito dai portavoce dell’azienda sembra che entrambi alternino i loro turni per badare al piccolino.

Tra le specie di animali che popolano le nostre spiagge, il gabbiano è uno degli esemplari che più facilmente tendono a inoltrarsi nei limitrofi tessuti cittadini. E se disturbati, specialmente in compagnia del loro piccolo – sentendosi minacciati – potrebbero non reagire in modo del tutto benevolo.

Anche per tal ragione, data l’evidente predilezione di papà e mamma di Ulisse per l’aiuola genovese, si attenderà che il piccolo gabbiano e la sua famiglia scelgano spontaneamente e con la dovuta tranquillità di trasferirsi altrove per continuare ad assistere alla crescita del loro piccolo prima di riprendere la manutenzione dell’aiuola.

In conclusione – per sfatare in anticipo qualunque ipotetico scetticismo che potrebbe nascere nell’animo dei residenti – il pubblico servizio ha tenuto a ricordare, nella pubblicazione sui social, quale sia l’importanza della “Direttiva comunitaria […] recepita con la Legge 157/92“. La quale ha inserito la specie di gabbiano reale tra quelle protette da norme in vigore su territorio nazionale e internazionale. Pertanto qualunque attività si riveli impropria o addirittura pericolosa per questo genere di esemplari chi la compie potrebbe essere soggetto ad aspre sanzioni.