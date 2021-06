I Maneskin sono di nuovo sotto accusa (per buona pace di Emma Marrone) e dopo l’insinuazione mossa dai francesi di aver consumato droga in diretta televisiva, ecco ora gli olandesi che li hanno accusati di aver plagiato un brano dei The Vendettas, nota band del loro paese.

Come riportato da AdnKronos il “brano ‘Zitti e buoni‘, trionfatore prima a Sanremo e poi a Rotterdam, secondo media belgi ricorderebbe in maniera ‘eccessiva’ la canzone ‘You want it, you’ve got it‘ incisa nel 1994 dal gruppo olandese The Vendettas”.

A sollevare il caso è stato proprio Joris Lissens dei The Vendettas ai microfoni dell’emittente RTL: “La domanda è se questo sia plagio o no?“. “Questi giovani” – ha continuato il cantante riferendosi ai componenti della band romana- “non erano ancora nati ai tempi del nostro gruppo. Ma come hanno detto proprio i Maneskin, il rock and roll non muore mai“.

Maneskin e The Vendettas, i due brani a confronto e la polemica esplosa in Francia

Ecco i due brani a confronto: la somiglianza (almeno all’inizio) effettivamente c’è, ma può essere considerato un plagio? Nel dubbio, indovinate il Paese europeo che ora sta cavalcando questa onda accusando i Maneskin di aver vinto con un brano fotocopia di un altro? Ma ovviamente: la Francia.

