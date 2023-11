Gli odori che infastidiscono le cimici dei letti: ecco cosa usare

Quali sono gli odori da usare perché infastidiscono le cimici dei letti e le fanno andare via? Ecco cosa dicono gli esperti.

Le cimici dei letti sono un grande argomento e problema degli ultimi tempi perché si sono registrate in diverse parti del mondo delle infestazioni molto importanti che hanno portato ad un’emergenza sanitaria nazionale.

In questo articolo vedremo quali sono gli odori che infastidiscono le cimici dei letti per riuscire a prevenire l’infestazione e la loro presenza anche in piccole unità.

Sicuramente è utile conoscere i metodi per eliminarle e per non averle nella propria camera da letto o nella propria casa. Le loro punture possono essere molto fastidiose.

Gli odori che infastidiscono le cimici dei letti: ecco quali sono

Parleremo, qui di seguito, di alcuni odori che derivano da prodotti del tutto naturali. Quindi, niente sostanze chimiche pesanti e dannose per la salute e per l’ambiente. Ma ingredienti naturali con proprietà benefiche, un buon odore per noi e un cattivo odore, insopportabile, per le cimici dei letti.

Menta

La pianta della menta, di cui esistono diverse specie, è molto usata in cucina per insaporire bevande e alimenti. Inoltre, è utile per l’igiene orale o semplicemente per dare un po’ di profumo ad una stanza.

Questo profumo che per noi può essere molto piacevole, per alcuni insetti, come la cimice dei letti o le zanzare, è tremendo ed insopportabile. Quale miglior rimedio, quindi, da usare contro di loro.

Citronella

Potente rimedio contro le zanzare, la citronella lo è anche contro le cimici. È un repellente naturale che per noi può avere un odore gradevole con qualche sentore di limone, mentre per alcuni insetti è troppo forte e fastidioso.

Cannella

Chi non adora, soprattutto in autunno e inverno, l’odore della cannella e il suo sapore nelle torte o nelle tisane? Sicuramente questa spezia ha delle ottime proprietà per il nostro organismo e può essere usata per profumare l’ambiente. Non è provato che sia un repellente, ma di fatto infastidisce gli insetti.

Chiodi di garofano

I chiodi di garofano contengono un’alta concentrazione di eugenolo, una sostanza chimica organica in grado di eliminare funghi, batteri e di allontanare alcuni tipi di insetti.

Tuttavia, bisogna fare molta attenzione perché in grandi quantità può essere tossico per le persone e portare a gravi conseguenze di salute.

Origano

L’olio essenziale di origano è perfetto come repellente per le cimici dei letti. Per noi è molto gradevole e lo usiamo spesso nei vari alimenti. L’origano, come le altre spezie, ha delle proprietà molto preziose per il nostro organismo.

Invece, il suo odore, quello che gli viene conferito grazie alla presenza di carvacrolo, per le cimici e per altri insetti è molto fastidioso tanto da tenersene bene alla larga.

Albero del tè

Infine, consideriamo anche l’olio essenziale che proviene dal famoso albero del tè. Da questa pianta originaria dell’Australia si estrae il tea tree. Questo, al contrario degli altri, è un prezioso insetticida da spruzzare direttamente sugli insetti. Attenzione, però, in grandi quantità potrebbe creare danni alla pelle.