Gli oculisti della SISO incontrano Schillaci. Avitabile: «Massima sintonia»

Teresio Avitabile, presidente della Società Italiana Scienze oftalmologiche (S.I.S.O.), in un incontro con il ministro della Salute Orazio Schillaci, che si è tenuto di recente nella sede del ministero a Roma, con Carlo Nucci Prorettore dell’Università di Tor Vergata, ha portato all’attenzione del ministro le più urgenti problematiche relative al mondo della oftalmologia italiana. «Il colloquio aperto e costruttivo è durato circa un’ora e si è svolto in un clima di massima sintonia e di volontà operative coincidenti».

Avitabile: «In primo piano le problematiche relative alle iniezioni intravitreali»

«L’incontro – continua Avitabile – è stato molto proficuo grazie alla disponibilità del ministro Schillaci di considerare le più attuali e urgenti questioni che sono in campo nel mondo dell’oftalmologia italiana. Tra queste, in primo piano, le problematiche legate al grosso capitolo delle iniezioni intravitreali per la cura delle maculopatie, patologia esplosa per effetto dell’invecchiamento che colpisce dopo i 75 anni una persona su tre. Ancora molte le questioni aperte: dall’indicazione alla scelta del farmaco più appropriato, alla messa in atto di percorsi clinici fino ai costi di gestione».

Schillaci invitato alla cerimonia di inaugurazione del secondo Congresso SISO

«Il ministro ha ascoltato con attenzione le problematiche esposte – riferisce il presidente della SISO – e condiviso la necessità di proseguire anche in futuro un dialogo collaborativo e costruttivo per migliorare e potenziare il ruolo dell’oftalmologia italiana nell’ambito della sanità nazionale, a tutela della salute dei cittadini». Con l’occasione il presidente Avitabile ha rivolto al ministro Schillaci l’invito a partecipare alla cerimonia inaugurale del II Congresso S.I.S.O., che si terrà a Roma dal 18 maggio.