La pandemia ci ha insegnato tante cose: l’importanza dell’igiene è una di queste. Soprattutto del lavaggio ripetuto e accurato delle mani. Ma altrettanta cura andrebbe riservata alla pulizia degli occhiali, che numerose ricerche scientifiche hanno indicato come una delle superfici a più alta contaminazione. “Chi ha problemi di vista indossa gli occhiali tutto il giorno e ora con l’arrivo dell’estate anche chi non ha difetti visivi porta occhiali da sole. Sono sempre con noi, e anche se non ce ne accorgiamo li tocchiamo in continuazione”, dice Franco Spedale, Specialista in Oftalmologia e Direttore del Reparto di Oculistica dell’Ospedale di Chiari, Brescia. “Così tutto quello che è sulle mani passa sugli occhiali: batteri e virus, inquinamento ambientale e anche le goccioline di saliva di chi ci parla, i famosi dropplet. Dobbiamo preoccuparci della pulizia degli occhiali come ci preoccupiamo dell’igiene personale”.Resistenza allo sporco e facilità di pulizia sono caratteristiche che non tutte le lenti hanno. Se infatti la maggior parte dei trattamenti antiriflesso usa strati idrofobici e oleofobici per dare alle lenti la capacità di respingere acqua e sostanze oleose, spesso questa protezione non dura molto. Le lenti studiate per mantenere queste caratteristiche a lungo subiscono dei trattamenti super-idrofobici che garantiscono una estrema facilità di pulizia e hanno uno strato antistatico che mantiene la lente pulita più a lungo.

Ma anche con le lenti più sofisticate, la necessità di pulizia rimane alta. Come fare allora per essere sicuri che gli occhiali siano puliti? Ecco cinque pratici consigli

1. Lava gli occhiali frequentemente e in tutte le loro parti. Non serve farlo quanto con le mani, ma certo una volta al giorno è indispensabile. Prima di lavare gli occhiali, assicurati di avere le mani pulite.

2. Usa acqua e sapone, come per le mani. Oppure salviette appositamente formulate per la pulizia delle lenti che siano sia detergenti sia igienizzanti.

3. Non pulire gli occhiali usando fazzoletti, magliette, strofinacci, tovaglie. Usare il primo pezzo di stoffa a disposizione rischia di graffiare le lenti e trasferire sporco da una parte all’altra.

4. Per pulire e asciugare usa dei panni morbidi. Quelli in dotazione quando compri gli occhiali vanno bene ma ricordati di lavarli frequentemente. Altrimenti diventano essi stessi ricettacolo di microbi.

5. Preferisci lenti con trattamento antimicrobico e antivirale come le lenti Zeiss. Grazie all’innovazione tecnologica è infatti oggi possibile depositare nanoparticelle d’argento nella matrice delle lenti e renderle così capaci di eliminare batteri e virus che si depositano sulla superficie.