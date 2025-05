Gli occhi del mondo sul Vaticano per il nuovo Papa

Oggi si apre il Conclave, alle 16.30, per eleggere il 267esimo Papa, dopo la morte di Francesco il 21 aprile scorso. La processione inizierà alle 16.15 nella Cappella Paolina, presieduta dal cardinale Pietro Parolin. I cardinali invocano lo Spirito Santo, seguiti dall’“Extra omnes” del maestro delle celebrazioni liturgiche, l’arcivescovo Diego Ravelli, e quindi inizia la votazione segreta. Ogni cardinale scrive il nome scelto su una scheda, accompagnata dalla frase “Eligo in Summum Pontificem”. Per eleggere un Papa sono necessari i due terzi dei voti, ovvero 89.

Da stasera, gli occhi saranno puntati sul comignolo della Cappella Sistina; il primo fumo è atteso intorno alle 19. Nei giorni successivi, se non viene eletto, ci saranno due fumate al giorno: una a metà mattina e una nel tardo pomeriggio. Se la maggioranza è raggiunta, il fumo sarà bianco, comunicando l’elezione del nuovo Papa. Il fumo nero, che indica che non ci sono stati risultati, è prodotto mescolando schede bruciate a sostanze chimiche. Durante un incontro, i cardinali hanno delineato il profilo del prossimo Papa: una figura presente e vicina alle persone.

Il tempo necessario per l’elezione del nuovo Papa può variare; per esempio, Giovanni Paolo II è stato eletto in tre giorni. Attualmente, i cardinali hanno preso possesso delle loro stanze a Casa Santa Marta, dove rimarranno sigillate. Durante il Conclave, i telefonini saranno schermati nelle aree designate.