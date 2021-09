Stando ai dati di NonFungible.com, durante gli ultimi 30 giorni il mercato degli NFT ha segnato vendite per oltre 1,5 miliardi di dollari, vedendo coinvolti quasi 100mila wallet e 500mila vendite. In media, quindi, tra mercato primario e secondario, ogni NFT è stato venduto per quasi 3500 dollari.

Si tratta quindi di un mercato in calo? Secondo alcuni sì, ma forse solo nel mondo dell’arte e forse neanche in quello.

Crypto Arte vs Collectibles

Dopo il gran colpo di Beeple, che nel marzo del 2021 aveva venduto una sua opera sotto forma di NFT per addirittura 69 milioni di dollari, era partito il boom dei non fungible token, soprattutto in campo artistico.

Con il tempo, questi grandi numeri del settore della crypto arte sono calati e molti davano già per morto il fenomeno NFT. Ma, in realtà, il mese di agosto è stato un grande mese di rilancio e grazie ai cosiddetti collectibles si sono di nuovo superati i record di vendita.

I collectibles sono beni digitali da collezione, simili alle figurine dei calciatori che tutti noi abbiamo collezionato prima o poi nella vita. Ognuna di essa ha una diversa rarità e quindi un prezzo diverso. A differenza della crypto arte, non si ha quindi un vero valore artistico, ma si tratta comunque di oggetti digitali da collezione.

Sempre secondo i dati di NonFungible.com, a segnare i record di agosto sono proprio i Crypto Punk, gli Art Blocks e i Bored Ape, mentre gli altri settori non sono arrivati neanche alla metà dei valori venduti dai collectibles.

Gli ultimi ingressi e record del mondo NFT

Non per niente, anche un colosso come Lamborghini sta entrando nel mondo dei Non Fungible Token. In particolare, gli eredi di Ferruccio Lamborghini, il creatore del famoso brand di automobili, hanno deciso di affidare alla piattaforma Elysium Bridge la creazione di NFT artistici dedicati proprio alla sua storia. Il prossimo 25 settembre, artisti del calibro di Giovanni Motta, Matteo Mauro ed Emanuele Dascanio contribuiranno a creare questi NFT che saranno messi in vendita all’asta.

Poche settimane fa anche il calciatore Lionel Messi, vincitore del Pallone d’Oro, aveva messo in vendita i propri NFT sulla piattaforma Ethernity e questi, in pochi giorni, hanno raggiunto cifre a 6 zeri.

Messi e Lamborghini sono solo gli ultimi a essersi uniti al mondo crypto: brand di moda come Dolce & Gabbana, Formula 1, Coca Cola, Pringles, Adidas, Shopify e molti altri ancora hanno deciso di creare o comunque entrare in qualche modo nel settore degli NFT.

Un mercato quindi che non sembra arrestarsi, nonostante i detrattori pensino ancora sia solo una bolla passeggera.