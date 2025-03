Gli italiani e i farmaci antiacidi: “Usati troppo e male per troppo tempo inutilmente”

La prima descrizione scientifica dell’Helicobacter pylori nello stomaco risale al 1892, ma è stata solo nel 2005 che due ricercatori australiani hanno dimostrato il suo ruolo nell’insorgere di ulcere e nel rappresentare un fattore di rischio per il cancro, ricevendo il Premio Nobel per la Medicina. L’immunologo Mauro Minelli, docente presso Lum, spiega che gli inibitori della pompa protonica (Ipp), comunemente usati per trattare gastriti e malattie acido-correlate come l’ulcera peptica, sono farmaci che inibiscono l’enzima H+/K+ ATPasi, riducendo i livelli di acido nello stomaco. Tuttavia, la loro assunzione è spesso eccessiva e prolungata. L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha recentemente messo in guardia sui rischi associati all’uso eccessivo di antiacidi, evidenziando come l’Italia sia al primo posto in Europa per il consumo di Ipp. Secondo il direttore tecnico scientifico dell’Aifa, Pierluigi Russo, l’uso eccessivo di questi farmaci può alterare la flora microbica intestinale e favorire la proliferazione di germi multiresistenti, come il Clostridium difficile. In Italia, oltre il 90% dei farmaci per l’ulcera peptica e il reflusso gastro-esofageo sono Ipp, con una spesa di 660 milioni di euro nel 2021. Inoltre, il loro uso prevale nel 60% delle persone di età pari o superiore a 75 anni. Minelli conclude sollevando interrogativi sull’opportunità di prescrivere Ipp a pazienti in politerapia, data la loro possibile interazione con altri farmaci.