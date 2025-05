Gli Italiani Dicono No alla Carne di Cavallo: Il Report

In Italia, il consumo di carne di cavallo è in forte diminuzione. Un report di Animal Equality indica che l’83% degli italiani ha smesso di includere questo alimento nella propria dieta, riconoscendo il cavallo come un animale da compagnia, simile agli altri animali d’affezione. Solo il 17% dei consumatori di carne di origine animale continua a mangiare carne di cavallo almeno una volta al mese.

Le motivazioni dietro questa scelta sono chiare: il 44% degli intervistati non è interessato al consumo di carne equina, il 42% trova difficile pensare alla macellazione di questi animali, mentre il 31% rifiuta la carne per motivi etici. Nonostante ciò, l’Italia è il primo paese al mondo per la macellazione di cavalli, con circa 17.000 esemplari uccisi nel 2024, e leader anche nell’importazione di carne equina.

La situazione è complicata dalla mancanza di controlli sui cavalli destinati alla produzione alimentare (DPA) rispetto a quelli trattati con farmaci non idonei al consumo. Questo porta al rischio di carne proveniente da allevamenti non ufficiali, alimentando il mercato clandestino.

Animal Equality sta conducendo una campagna per fermare la macellazione equina in Italia, raccogliendo quasi 200.000 firme. Si propone un provvedimento simile a quello adottato dalla Grecia nel 2020, che vieta macellazione, allevamento e esportazione di carne di cavallo. Le regioni italiane dove il consumo è ancora presente includono Sicilia e Puglia, con preparazioni come bistecche, polpette e salsicce.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.amoreaquattrozampe.it