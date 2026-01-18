11.4 C
Gli invertebrati come animali domestici in crescita negli Stati Uniti

Jessiah Hahs Brinkley, presidente dell’Invertebrate Club of Southern California, ha iniziato ad apprezzare gli invertebrati dopo aver superato la paura delle vedove nere. Oggi, a 22 anni, sostiene che gli invertebrati possono essere molto di compagnia. Anche Nicola Bressi, naturalista e zoologo del Museo Civico di Storia Naturale di Trieste, condivide questa opinione, precisando però che non ci si può aspettare lo stesso affetto e legame che si ha con un vertebrato.

Il fenomeno degli invertebrati come animali domestici è in crescita, con tarantole, millepiedi e coleotteri blu tra le proposte più gettonate. Sui social ci sono vere e proprie star, come Flower, un ragno saltatore con più di 352 mila follower su Instagram. Tuttavia, per superare le paure e apprezzare gli invertebrati, è importante comprendere che solo meno dell’1% delle specie di insetti è pericoloso per l’uomo.

Una ricerca scientifica ha dimostrato che in media, gli appartamenti ospitano circa 100 specie di insetti, una biodiversità che resiste anche alle disinfestazioni. Allevarli è un altro conto, ma ci sono kit per allevare bruchi e specie autoctone che possono essere rilasciate in natura. importante però seguire i protocolli legali e non prendere gli invertebrati dalla natura, né restituirli alla natura. Inoltre, è fondamentale creare le condizioni adatte in giardino perché gli insetti scelgano di venirci a trovare, trovandovi l’ecosistema adatto.

