Animali

Gli insetti del Carso al Museo di Trieste

Una nuova occasione di scoperta attende i visitatori del Museo di Storia Naturale di Trieste. Una visita guidata dedicata agli insetti del Carso e alla fauna delle grotte è in programma sabato 20 dicembre alle 11.00. L’incontro, condotto dall’entomologo Andrea Colla, accompagnerà il pubblico attraverso le sale espositive che ricostruiscono ambienti naturali come grotte e prati, arricchiti da modelli ingranditi di piccoli animali. La seconda parte dell’esperienza si svolgerà nel laboratorio di microscopia, dove sarà possibile osservare alcuni esemplari da vicino. Il percorso includerà anche l’accesso ai depositi scientifici che custodiscono un milione di campioni tra coleotteri, farfalle, crostacei e aracnidi. L’iniziativa è aperta a tutti al solo costo del biglietto d’ingresso al museo.

