gli insetti comuni che possono fiutare il tumore nell’uomo

Sapete che anche le formiche fiutano i tumori dell’uomo? Ecco come conoscere tutto su questa loro incredibile capacità.

Non solo i cani ne sono capaci, ma a quanto pare anche alcuni insetti comunissimi hanno la medesima capacità, la stessa in grado di salvarci la vita. Ma se è vero che le formiche fiutano i tumori dell’uomo, come ci riescono? Tutto quello che c’è da sapere sul loro atteggiamento in grado di rivelarci molto sulla nostra salute.

Il fiuto delle formiche: tutto su questo senso

Chi parla di ‘super-naso’ non ha affatto torto, soprattutto se si considera il numero elevato di recettori di cui sono dotate le formiche, un quintuplo in più rispetto a tutti gli altri insetti. Ed è proprio il senso dell’olfatto che consente loro di raggiungere ottimi risultati nell’organizzazione sociale che le contraddistingue.

L’apparato olfattivo di quasi tutti gli insetti si struttura su tre diverse tipologie di recettori: quelli ORs (degli odori), i GRs (gustativi) e gli IRs (per i veleni e i composti tossici). Pare che le antenne delle formiche siano particolarmente dotate del primo tipo di recettori e vi sono grandi differenze anche tra maschi e femmine: i primi ne hanno solo un terzo rispetto alle femmine.

Le formiche fiutano tumori dell’uomo: gli studi che lo hanno confermato

Già il Washington Post aveva confermato di alcuni tentativi dei ricercatori di ‘sfruttare’ il potente sistema olfattivo delle formiche per individuare l’odore delle cellule tumorali, esattamente come i cani fiutano i tumori. Ovviamente questo ci garantirebbe un grande ‘vantaggio’ sulla malattia, poiché prima la si individua maggiori saranno le possibilità di guarigione.

I primi esperimenti sono stati condotti sui topi malati: le formiche infatti erano ‘chiamate’ ad individuare quelli malati e distinguerli da quelli sani. Pare che ci siano riuscite in sole tre ore di addestramento, quindi in tempi brevissimi rispetto ai cani.

Le cellule tumorali sono dotate di COV, ovvero composti organici volatili, e questi insetti sono perfettamente capaci di rilevarli. Un’altra caratteristica che le rende così ‘vantaggiose’ in questo tipo di ricerca è il fatto che i costi di mantenimento per loro sono davvero bassi.

Le formiche fiutano tumori dell’uomo: come ci riescono

Allungando le antenne, le formiche riescono a fare quasi tutto, ovvero: rilevare la presenza di cibo, individuare prede e pericoli, mettono al riparo i cuccioli e si organizzano in quelle strutture definite non a caso ‘super-organismi’.

Il dott. Baptiste Piqueret del Max Planck Institute for Chemical Ecology (Germania), ha innestato frammenti di tumore umano del seno in alcuni topi e ha addestrato 35 formiche ad individuare l’urina dei topi portatori della malattia. In effetti questi insetti sono state più tempo vicino ai tubi dell’urina ‘infetta’ e così hanno fornito i risultati sperati.

Un domani non troppo lontano quindi potremmo evitare costosi esami per individuare la presenza di tumori, usufruendo delle capacità di insetti pratici, veloci ed economicamente non dispendiosi. Il prossimo passo sarà quello di testare le loro capacità olfattive direttamente sugli umani e non sulle cavie da laboratorio. E per chi ha paura degli insetti? Si è già pensato che essi non dovranno avere alcun contatto con loro!