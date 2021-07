“Se sei Sterling o Grealish, non puoi far andare avanti un ragazzino”. La polemica sui calci di rigore della finale di Euro 2020, in Inghilterra, nasce da questa frase di Roy Keane, ex bandiera del Manchester United e ora commentatore sportivo.

Keane, come molti altri sui social, ritiene che la nazionale inglese abbia pagato la giovane età dei calciatori scelti per tirare dal dischetto. In particolare quella di Bukayo Saka, appena diciannovenne. È stato lui a sbagliare il rigore decisivo, quello parato da Donnarumma che ha fatto scattare la festa azzurra.

L’osservazione di Keane si basa su un ragionamento ripetuto allo sfinimento da chi commenta il calcio, vale a dire che a volte l’esperienza conta più del talento. Soprattutto in campo internazionale, quando si affrontano campioni di altissimo livello e le responsabilità sono schiaccianti.

In questo caso c’è chi è andato oltre il terreno delle opinioni, provando a mettere insieme dei dati e delle statistiche che diano ragione a Roy Keane, oppure che sconfessino la sua affermazione. L’ex talento del Liverpool Michael Owen, per esempio, ha ricordato sui social i nomi e l’età di alcuni nazionali inglesi che hanno sbagliato un rigore, nelle maggiori competizioni internazionali, a partire da Italia 90.

Tutti ni calciatori elencati