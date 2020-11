Ghali, DNA, Deluxe X: la nuova versione dell’ultimo album del trapper milanese con all’interno due brani inediti, 1993 e Mille Pare (Badtimes).

Dal 2 novembre è disponibile in pre-order la nuova versione dell’album DNA di Ghali. S’intitola DNA Deluxe X ed è in arrivo il 13 novembre, con tutte le canzoni dell’album pubblicato a febbraio, i brani Cacao con Pyrex e Milf con Taxi B e due brani inediti. Ma le sorprese non finiscono qui: nella versione box ci saranno infatti tanti gadget da collezione dedicati solo ai veri fan del trapper milanese.

Ghali, DNA Deluxe X: tutti i dettagli

La nuova versione di DNA è più ricca che mai, con l’aggiunta di Cacao, duetto da disco d’oro con Pyrex e Milf con Taxi B. A renderlo prezioso è però anche l’inserimento di due inediti: 1993 e Mille Pare (Badtimes). L’album sarà disponibile online e in uno special box a edizione limtiata e numerata in arrivo il 27 novembre. All’interno del box saranno presenti due vinili, un cd autografato, un poster e un’altra sorpresa sempre a tema DNA.

Ghali

DNA Deluxe X: i ricavi andranno in beneficenza

DNA Deluxe X non sarà un album normale per Ghali. Il trapper di origine tunisina, in un momento così difficile per il mondo intero, per l’Italia e per il settore dello spettacolo, ha infatti scelto di girare l’intero ricavato della ristampa del disco ai lavoratori dello spettacolo. A causa degli stop dei concerti, infatti, sono tantissime le famiglie in difficoltà, con tanti professionisti fermi senza poter lavorare.

Un bellissimo gesto da parte di Ghali, che in questo momento ha regalato ai fan anche un piccolo mistero social. Il suo account su Instagram è infatti sparito, e l’account Twitter ha perso la spunta blu (mentre su Facebook per il momento è tutto regolare). Cosa sta succedendo al trapper? Di seguito il video di Barcellona: