Gli indiani non resistono al richiamo di questo street food

I momos, deliziosi ravioli ripieni, hanno conquistato il cuore e il palato di milioni di persone in India. Originari delle regioni himalayane, questi piccoli bocconi di felicità sono diventati uno degli street food più amati del paese. Ma cosa rende i momos così speciali?

Il termine “momo” deriva dal tibetano e indica una varietà di ravioli che ha radici profonde nelle culture culinarie del Tibet, del Nepal e delle regioni himalayane dell’India. Questi sono tradizionalmente preparati con un impasto di farina di frumento e ripieni di carne, verdure o formaggio. La loro semplicità e versatilità li hanno resi un alimento base per molte comunità montane.

I momos hanno fatto il loro ingresso in India con i rifugiati tibetani che scapparono dalla Cina negli anni ’60. Kolkata fu una delle prime città indiane ad accogliere questi deliziosi ripieni, grazie alla comunità tibetana che si stabilì lì. Da allora, i momos hanno iniziato a diffondersi in tutto il paese, diventando particolarmente popolari a Delhi e in altre grandi città.

Ciò che rende i momos così irresistibili è la combinazione di una pasta morbida e sottile con un ripieno saporito e speziato. I ripieni variano da carne di maiale, pollo e agnello a opzioni vegetariane come cavolo, cipolla e formaggio di yak. I momos sono spesso serviti con chutney piccanti a base di peperoncino rosso, che aggiungono un tocco di calore e sapore.

I momos rappresentano un esempio affascinante di come le tradizioni culinarie si adattino e si evolvano. L’impasto dei momos è fatto con farina di frumento, che contiene glutine, una proteina che conferisce elasticità e struttura alla pasta. Questo permette ai momos di mantenere la loro forma durante la cottura, sia che vengano cotti al vapore o fritti.

Oggi, i momos sono più di un semplice cibo; sono un simbolo di velocità e comunità. In molte città indiane, i venditori di momos aprono i loro chioschi solo la sera, attirando folle di studenti, giovani professionisti e famiglie. La scena è vivace e piena di energia, con persone che si riuniscono per gustare questi deliziosi ravioli e condividere momenti di convivialità.

I momos sono un perfetto esempio di come il cibo possa attraversare confini e culture, portando con sé storie di tradizione e innovazione. Che siano serviti come comfort food o come piatto celebrativo, i momos continueranno a deliziare e affascinare chiunque abbia la fortuna di assaggiarli.