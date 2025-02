gli incroci dei playoff di Champions League

Santiago Gimenez, attaccante messicano del Feyenoord, potrebbe affrontare il suo passato nei playoff di Champions League contro il Milan, club che sta cercando di acquisirlo. Il Milan ha intensificato le trattative, avvicinandosi alla richiesta di 45 milioni di euro del Feyenoord, presentando un’offerta vicina ai 40 milioni. Il trasferimento di Álvaro Morata al Galatasaray, dopo attriti con l’allenatore, potrebbe facilitare l’operazione, mentre la prossima sfida in Champions potrebbe complicare il mercato. La possibilità di incontrare il proprio attaccante da avversario potrebbe spingere il Feyenoord a rimandare l’affare a giugno.

Tuttavia, Santiago Gimenez ha manifestato chiaramente la sua volontà di unirsi al Milan, rendendo cruciale la sua determinazione per accelerare il trasferimento. Se le resistenze olandesi dovessero allentarsi, è probabile che il 11/12 febbraio, durante la gara d’andata dei playoff, Gimenez scenderà in campo contro il Milan come avversario.

Gimenez, classe 2001, è un attaccante fisico e veloce con una grande capacità realizzativa. Cresciuto nel Cruz Azul, è stato acquistato dal Feyenoord per circa 6 milioni di euro nel 2022, dove ha subito fatto il suo ingresso nelel Eredivisie, segnando 23 gol nella sua prima stagione. Ha continuato su questa scia, realizzando 26 reti in 41 partite nella stagione successiva e attualmente ha già collezionato 15 gol in 18 presenze, inclusi 4 in Champions League. Si avvicina dunque un possibile salto di qualità con il Milan, dipendente dall’esito delle trattative con il Feyenoord.