Gli Imperdibili Piatti di Zucca della Cucina Ligure

In Liguria, la “Zucca Economy” sta vivendo un momento di grande espansione, dimostrando come Halloween rappresenti un’importante occasione per valorizzare questo simbolo autunnale. La zucca, infatti, è molto più di un semplice elemento decorativo: è un importante fattore economico, culturale e gastronomico, presente dai campi alle tavole, dalle manifestazioni rurali ai mercati di Campagna Amica. In questo periodo, si svolgono numerosi eventi dedicati alla zucca, tra cui mostre mercato, degustazioni e laboratori per famiglie nei mercati di Campagna Amica, dove è possibile scoprire le varietà locali e acquistare direttamente dai produttori.

Gianluca Boeri, presidente di Coldiretti Liguria, e Bruno Rivarossa, delegato confederale, sottolineano l’importanza delle tradizioni agricole locali, evidenziando la zucca come simbolo di un’economia agricola sostenibile. Ogni zucca rappresenta il lavoro degli agricoltori e una filiera corta che assicura qualità e tipicità, dal seme alla tavola.

La Zucca di Rocchetta, riconosciuta come prodotto agroalimentare tradizionale, è un chiaro esempio di biodiversità. Questa varietà locale, dal sapore dolce e dalla polpa compatta, rappresenta l’identità agricola dell’entroterra ligure, dove vengono coltivate anche altre varietà in aree come Murta, Val Fontanabuona e Val Bormida.

La cucina ligure offre una vasta gamma di ricette tradizionali a base di zucca, come le famose torte di zucca, i ravioli di zucca e i Barbagiuai, ravioli fritti di zucca e formaggio tipici della Val Nervia. Questi piatti esprimono la semplicità e il gusto della cucina contadina, esaltando ogni ingrediente. Boeri evidenzia come la zucca ligure rappresenti una perfetta sintesi di tradizione e innovazione, contribuendo a un’autunno all’insegna della qualità e della sostenibilità.