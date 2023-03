Gli hanno sparato con un fucile: si cerca il colpevole

Il gatto ha subito ferite gravi dopo che gli hanno sparato con un fucile, adesso la sfida è trovare il colpevole del terribile atto – FOTO.

Maltrattamenti sugli animali sono atrocità che lasciano il cuore spezzato. Non solo ci sono casi dove cani o gatti vengono picchiati violentemente ma vengono utilizzati anche armi d’arma da fuoco su di loro. L’ultima vittima si chiama Osiris ed è un tenero gatto colpito da un fucile e ad intervenire per salvarlo è stata l’associazione Chatons de l’Espoir con sede in Seine-Maritime (Normandia, in Francia).

Gatto con ferite d’arma da fuoco dopo che gli hanno sparato con un fucile – FOTO

Attraverso un post pubblicato su Facebook, il veterinario che si sta prendendo cura di Osiris ha denunciato questo atroce atto verso il felino. Ha inoltre rassicurato i suoi utenti che nonostante le ferite siano gravi, il gatto sta meglio e tiene a ringraziare il prezioso lavoro svolto dalla sua equipe.

Osiris è stato il bersaglio di un uomo armato e a causa di ciò ha riportato ferite molto gravi: la sua lingua e la sua gola erano gonfie a causa del proiettile che lo aveva colpito. Secondo le leggi francesi, qualsiasi atto che rechi danno ad un animale è punibile con 3 anni di carcere e 45.000 euro di multa, e purtroppo il colpevole deve essere ancora essere individuato.

Non potendo mangiare e bere normalmente a causa delle ferite provocate dalla sparatoria, il gatto è stato nutrito con una siringa durante il ricovero nella clinica veterinaria. L’intervento rapido ed efficiente del veterinario e della sua equipe ha mantenuto viva la speranza. Difatti tutti erano ottimisti sulle possibilità di sopravvivenza di Osiris, che già in quel momento stavano migliorando.

“Condividere in modo che il colpevole si senta preso di mira” denuncia il veterinario nel post, chiedendo l’aiuto degli utenti di internet. Dopo il periodo di cure e convalescenza, Osiris potrà tornare a casa dalla sua famiglia, circondato da amore e dal comfort della sua casa.