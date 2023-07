Gli fasciano le zampe e lo abbandonano in strada cucciolo in condizioni disastrose

Quello che hanno fatto nel maldestro tentativo di tamponare le sue ferite è stato agghiacciante. Gli fasciano le zampe immobilizzandolo e abbandonandolo in strada, una situazione terrificante che ha lasciato tutti senza parole.

Calcutta, India tra le strade affollate della metropoli un cucciolo si è trovato a dover affrontare una situazione terrificante, infatti le sue zampe erano state fasciate in una stretta legatura nell’inutile tentativo di alleviare le ferite che aveva riportato in seguito probabilmente ad un maltrattamento. Il cucciolo era stato poi abbandonato in strada come fosse spazzatura.

Cucciolo gravemente ferito alle zampe viene abbandonato in strada

Il cucciolo era gravemente ferito alle zampe e si trovava in uno stato di totale vulnerabilità ma fortunatamente alcune persone hanno notato la sua drammatica situazione e si sono prodigati per salvargli la vita. Il cucciolo era evidentemente ferito alle zampe e anche se non è chiaro come sia stato ferito quello che è chiaro è che chi l’ha abbandonato aveva cercato di tamponare le sue ferite effettuando una fasciatura alle zampe del cucciolo

Il tentativo di medicarlo era infatti evidente anche se mal eseguito e ovviamente inefficace dato che il piccolo in seguito alla medicazione era stato abbandonato in strada senza cure e quindi senza alcuna possibilità di guarire

Nonostante quello che potrebbe sembrare un atto gentile ma inefficace quello che è accaduto dopo si è rivelato solo un crudele atto di abbandono, ma grazie alla prontezza dei soccorritori, il cucciolo è stato immediatamente portato in una clinica veterinaria, dove fortunatamente grazie ad alcuni volontari il cagnolino ferito ha potuto ricevere tutte le cure necessarie.

Il bendaggio che era stato applicato sulle zampe del cucciolo e stato delicatamente rimosso rivelando la crudeltà atroce che il cane aveva subito. Le zampe del piccolo erano infatti segnate da profonde lacerazioni infette e ossa rotte.

La situazione era molto più grave di quanto si potesse immaginare e il piccolo cagnolino ha dovuto subire diversi interventi chirurgici e ha avuto bisogno di molto tempo per guarire.

La sua storia e la sua vita è iniziata tragicamente ma il piccolo soprannominato Scooter è stato portato in rifugio in un centro di accoglienza per animali dove ha ricevuto tutte le attenzioni e le cure finchè non è completamente guarito e dopo non molto tempo una famiglia ha deciso di donargli una casa per sempre.

Il piccolo che ora è stato chiamato Buddy nonostante la drammatica esperienza che lo aveva visto come il protagonista di una tragedia annunciata senza via di scampo è riusciti grazie a delle persone buone a scampare al proprio destino guarendo e privando una casa per sempre